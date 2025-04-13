سلة العراق تتغلب على لبنان في بطولة سوبر غرب آسيا

شفق نيوز/ حقق نادي الدفاع الجوي العراقي، فوزاً مهماً على فريق الحكمة اللبناني، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات سوبر غرب آسيا "WASL" لكرة السلة.

وجرت المباراة في العاصمة اللبنانية بيروت وانتهت بفارق أربعة نقاط بنتيجة 89-85 نقطة.

وبفوز اليوم اختتم نادي الدفاع الجوي مساء اليوم مشاركته في بطولة سوبر غرب آسيا "WASL" لحساب المرحلة الثانية من البطولة بفوزين أحدهما على نادي اتحاد عمان الأردني بنتيجة 92-68. والثاني على نادي الحكمة اللبناني بنتيجة 89-85. فيما خسر مباراتين أمام نادي الرياضي اللبناني بنتيجة 94-79، وأمام نادي طبيعة الإيراني بفارق قليلبنتيجة88-83.