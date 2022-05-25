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سلة العراق تتغلب على الاردن ودياً استعدادا لتصفيات كأس آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-25T17:37:14+0000
سلة العراق تتغلب على الاردن ودياً استعدادا لتصفيات كأس آسيا

شفق نيوز/ تغلب المنتخب العراقي لكرة السلة، يوم الاربعاء، على نظيره الاردني ودياً بنتيجة 78 مقابل 60.

وقال رئيس اتحاد السلة حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز، ان المباراة تعد استعدادية للتصفيات الاسيوية المقررة في فلسطين في الثاني من حزيران/ يونيو المقبل.

وبين ان "فوز المنتخب العراقي على فريق قوي مثل الاردن يعد خطوة جيدة وبداية موفقة قبل الدخول في المنافسات الاسيوية".

واشار الى ان "المعسكر التدريبي في الاردن كان له مردوداً ايحابياً في اعداد المنتخب وعاد بالفائدة للفريق ونأمل ان يوفق اللاعبين في مشوارهم الاسيوي المرتقب".

واضاف العميدي "منتخبنا سيستأنف تدريباته بمعسكره الحالي يوم غد في الاردن تحت اشراف المدرب محمد النجار".

ويخوض المنتخب العراقي لكرة السلة مباراتان ضمن بطولة تصفيات كأس اسيا، يواجه في الاولى المنتخب الكويتي في 2 حزيران/ يونيو المقبل، ويلتقي في الثانية منتخب فلسطين في الرابع من نفس الشهر.

 

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