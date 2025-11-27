سلة العراق تتعرض لخسارة قاسية أمام ايران بتصفيات كأس العالم

شفق نيوز- بغداد

تعرض المنتخب العراقي لكرة السلة، اليوم الخميس، الى خسارة قاسية من نظيره الايراني بنتيجة 94 - 68، في انطلاق منافسات النافذة الاسيوية الاولى المؤهلة الى كأس العالم 2027.

وجرت المباراة في قاعة نهاد نوفل في لبنان عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد.

وشهد نهاية النصف الاول من المباراة تأخر المنتخب العراقي امام ايران 27-49، وكان المنتخب دخل معسكرين داخليين في بغداد وزاخو قبل دخوله في معسكر تدريبي اخير في لبنان الذي استمر حتى يوم امس الاربعاء.

ويقود المنتخب المدرب الأميركي ماز تراخ يساعدة المدرب العراقي ثامر مصطفى، ومدرب اللياقة سعيد أحمد.

واكمل منتخب العراق استعدادته بمعسكره التدريبي باجراء اخر وحدة تدريبية له في قاعة نهاد نوفل في لبنان، استعداداً لمواجهة المنتخب الايراني ضمن مباريات النافذة الاولى لتصفيات كأس العالم.