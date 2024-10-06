سلة العراق تتعاقد مع مدرب صربي وتشارك في البطولة العربية للمتقدمين

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة عن التعاقد مع المدرب الصربي فازلين ماتيج لقيادة المنتخب الوطني العراقي.

وأوضح النائب الثاني لرئيس الاتحاد، خالد نجم، وكالة شفق نيوز، أن الاتحاد قرر تكليف المدرب الصربي فازلين ماتيج لتولي قيادة المنتخب، كما تم تعيين العراقي عقيل نجم مساعداً له.

وأضاف نجم، أن المنتخب العراقي سيشارك في البطولة العربية للرجال خلال الفترة من 8 إلى 16 تشرين الثاني المقبل، والتي ستُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار نجم إلى أن الاتحاد قرر إقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني اعتباراً من 26 من تشرين الأول الحالي ولغاية 7 تشرين الثاني المقبل، وذلك استعداداً للبطولة المرتقبة.