سلة العراق تتحدى الأخضر السعودي في موقعة نارية على أرض قطر

شفق نيوز- الدوحة

يواجه المنتخب العراقي لكرة السلة، اليوم الأربعاء، نظيره السعودي في البطولة الودية الدولية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، وتستمر حتى الأول من شهر آب/أغسطس المقبل.

وتقام المباراة في صالة لوسيل الرياضية بمشاركة أربعة منتخبات آسيوية هي: العراق، قطر، والسعودية، واليابان.

وتأتي هذه البطولة ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التحضيري للمنتخب العراقي لكرة السلة، قبيل مشاركته المرتقبة في نهائيات كأس آسيا في نسختها الـ 31، والمقررة في مدينة جدة بالسعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب/ أغسطس المقبل بمشاركة 16 منتخباً من مختلف أنحاء القارة.

ويواجه المنتخب العراقي نظيره القطري في مباراته الثانية من البطولة بعد غد الجمعة، الموافق الأول من آب، ويسبق لقاء العراق وقطر مباراة تجمع منتخبي السعودية واليابان.

وتتكون قائمة المنتخب العراقي التي تم اختيارها مدرب المنتخب فازلين ماتيتش، لبطولتي لوسيل وآسيا من اللاعبين (دي ماريو مايفيلد، إيهاب حسن، عباس حكمت، علي مؤيد، ذو الفقار فاضل، محمد صلاح، حسان علي، علي علاء، محمد المهدي عبد الأمير ، عبد الله حيدر، محمد فالح وديار أحمد).