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سلة الشرطة دعم صفوفها بمحترف أمريكي

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-11T12:34:38+0000
سلة الشرطة دعم صفوفها بمحترف أمريكي

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الادارية لنادي الشرطة، يوم الثلاثاء، تعاقدها مع محترف امريكي لتدعيم صفوف النادي في منافسات الدوري العراقي لكرة السلة خلال الانتقالات الشتوية.

وقال غالب الزاملي رئيس نادي الشرطة لوكالة شفق نيوز ، إن "ادارة الشرطة وبالاتفاق مع الملاك التدريبي تعاقدت رسميا مع المحترف الأمريكي تاتي أليكسيس الذي يعد من المحترفين المعروفين على نطاق اللعبة"، مبينا ان "الادارة تحرص على تدعيم صفوف كل فرقها لتحقيق نتائج طيية توازي اسم نادينا العريق".

واكد " ان "الشرطة يمتلك لاعبين على مستوى عال بكل المراكز وقد حصدوا نتائج متقدمة في احصائيات اخيرة لاتحاد كرة السلة".

واوضح الزاملي ان "لاعب فريق الشرطة بكرة السلة، محمد صلاح، حصل على المركز الأول في الاحصائية التي أجراها اتحاد اللعبة في احتساب نسبة التسجيل من محاولات التسديد للمرحلة الأولى من الدوري الممتاز، كما حصل زميله المحترف كيدار ديفيس على المركز الثالث، تاركاً المركز الثاني للاعب دجلة المحترف ويسلي ، ووفقاً للإحصائية الرسمية، فقد حصل لاعبنا صلاح على نسبة 54,84% تسجيلاً من محاولاتِ التسديد، فيما سجلَ زميله ديفيس نسبة 51,85 % بالإحصائية نفسها".

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