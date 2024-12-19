سلة الشرطة تفوز على دربنديخان وغدا "فض الشراكة" بين دجلة الجامعة والدفاع الجوي

شفق نيوز/ تمكن فريق الشرطة من تحقيق الفوز على دربنديخان بفارق كبير في دوري المحترفين لكرة السلة بنتيجة 93-54 نقطة.

جرت المباراة مساء اليوم الخميس، في قاعة دربنديخان في محافظة السليمانية باقليم كوردستان.

وتقام يوم غد الجمعة مباراتان ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة السلة وتستضيف قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية المباراة الاولى بين فريقي التجارة وضيفه نادي زاخو.

وتجمع المباراة الثانية فريق نادي الدفاع الجوي ، ضيفه فريق دجلة الجامعة، وتعد المباراة مهمة لكلا الفريقين لفض الشراكة، سيما وأن الفريقين يمتلكان 22 نقطة.