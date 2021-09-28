سلة الشرطة تضم ثلاثة لاعبين.. ومعسكر تدريبي في دهوك

شفق نيوز/ أعلنت إدارة الشرطة، يوم الثلاثاء، ان النادي ضم ثلاثةَ لاعبين جدد الى صفوف فريق كرة السلة، حيث سيمثلون الفريق في الموسم المقبل 2021-2022 .

وقال حسين الخرساني المنسق الاعلامي لوكالة شفق نيوز، إن اللاعبين الجدد انخرطوا بتدريبات الفريق بعد أن وقعوا رسمياً على كشوفات النادي، حيث واصلوا التدريبات اليومية مع الفريق في قاعة الشعب تحضيراً لانطلاق المنافسات.

وبين أن اللاعبين الجدد هم كل من أحمد حمزة وعلاء سليم قادمين من فريق الأعظمية، وبهاء حسين قادماً من نفط الشمال، مشيرا إلى أن المحترف الامريكي في صفوف النادي تيريل ستوجلين سيصل يوم الجمعة ويلتحق بصفوف الفريق مباشرة.

واكد ان فريق سلة نادي الشرطة ينتظم الاحد المقبل في معسكر تدريبي لمدة أسبوعين بمحافظة دهوك قبل بدء منافسات الدوري للموسم المقبل الذي من المؤمل أن ينطلق نهاية الشهر المقبل.

وأضاف الخرساني أن المعسكر سيتخلله مباريات تجريبية، فضلا عن الوحدات التدريبية الصباحية والمسائية بقيادة المدرب محمد فاضل، وبتواجد جميع اللاعبين المحليين، فضلا عن المحترفٍ الأمريكي الذي سيصل يوم الجمعة وينخرط بتدريبات الفريق يوم السبت، على أن يغادر الوفد يوم الاحد المقبل الى محافظة دهوك .