سلة الشرطة تستضيف اتحاد أهلي حلب السوري في بطولة سوبر غرب آسيا

شفق نيوز/ أعلن مدير إعلام الاتحاد العراقي لكرة السلة، عهد فالح، يوم الثلاثاء، أن نادي الشرطة سيستضيف غداً الأربعاء فريق اتحاد أهلي حلب السوري ضمن بطولة سوبر غرب آسيا WASL.

وقال فالح لوكالة شفق نيوز، إن المباراة ستقام في العاصمة بغداد غداً عند الساعة الثامنة مساءً في قاعة الشعب للألعاب الرياضية.

وأضاف أن "الأخضر الشرطاوي يسعى لكسب رهان المباراة كونها على أرضه وبين جمهوره، وبعدها سيتوجه الشرطة إلى سوريا لملاقاة فريق اتحاد أهلي حلب أيضاً في العاصمة دمشق".

وأشار إلى أنه "في حال حقق الشرطة الانتصار في مباراتي الذهاب والإياب سيضمن التواجد في دور نصف النهائي للبطولة".