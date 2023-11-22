سلة الشرطة تخوض اولى تحدياتها ضد الوحدة السوري في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ غادر وفد نادي الشرطة بكرة السلة، اليوم الأربعاء، العاصمة بغداد لملاقاة نظيره الوحدة السوري غدا الخميس ضمن إطار منافسات بطولة غرب آسيا، فيما وصفت ادارة النادي مجموعة فريقها بأنها قوية".

وقال النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وفد نادي الشرطة لكرة السلة غادر، اليوم الأربعاء، صوب سوريا للمشاركةِ في بُطولةِ سوبر غرب آسيا (وصل) للموسم 2023-2024، وتأتي هذه البطولةُ كفرصة للتنافس مع أندية المنطقة وتحقيق النجاح الرياضي".

وأضاف أن "القرعة أوقعت فريق الشرطة في مجموعةٍ قويةٍ جمعته مع الوحدة السوري، والرياضي اللبناني، والأرثوذكسي الفلسطيني"، مبينا ان "مواجهة الشرطة مع الوحدةِ السوري في قاعة الفيحاء يوم غد الخميس عند الساعة الثامنة مساءً أولى التحديات التي يواجهها الفريق".

وتابع البيان انه "في إطار استعداداته، أجرى فريقُ الشرطة آخر وحدة تدريبية في بغداد يوم أمس، حيث أظهر اللاعبون جاهزيتهم التامة لتمثيل العراق بكل فخرٍ واحترافية، وتتطلع الجماهيرُ بشغفٍ لرؤيةِ أداء الفريق في هذه المباراة، في ظل التنافس القوي الذي يتوقع في إطار بطولة (وصل)".

ولفت البيان الى ان "ابناء القيثارة يسعون الى بذل أقصى جهدٍ لتحقيق النجاح، وتقديم أداءٍ مميزٍ في مبارياته بهذه البطولة، وذلك بهدف المنافسة على اللقبِ، وترك انطباع إيجابي في قلوب عُشاق السلة في العراق والمنطقة".