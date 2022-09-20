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سلة الشرطة تحقق الفوز على دجلة الجامعة في مباراة كأس المثابرة 

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-20T19:17:33+0000
سلة الشرطة تحقق الفوز على دجلة الجامعة في مباراة كأس المثابرة 

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة من تحقيق الفوز على فريق نادي دجلة الجامعة بفارق سبع نقاط في مباراة كأس المثابرة لكرة السلةً.

وانتهى اللقاء بفتراته الاربعة بفوز الشرطة بنتيجة 87-80 نقطة .

وجرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة مساء اليوم في الساعة السادسة مساءً .

وكان فريق النفط صاحب المركز الأول في الموسم 2021-2022 قد انسحب من مواجهة الشرطة صاحب المركز الثاني ليحل محله صاحب المركز الثالث فريق دجلة الجامعة .

وتقام مباراة كأس المثابرة من كل موسم بين صاحبي المركز الأول والثاني ، على ان تقام المباراة قبل انطلاق الموسم الجديد.

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