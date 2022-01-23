سلة الشرطة تتفوق على دجلة وكورونا يلغي مباراتين لنفط البصرة

شفق نيوز / حقق فريق نادي الشرطة لكرة السلة، يوم الأحد، فوزاً عريضاً على نظيره نادي دجلة الجامعة، بنتيجة (98-72)، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز .

وشهدت الفترة الأولى من المباراة، تفوق نادي دجلة الجامعة، بنتيجة (31-25)، لكن سرعان ما تدارك نادي الشرطة الموقف ليعود في الفترة الثانية ويحسمها لصالحه بنتيجة (49-41) واستمر نادي الشرطة من فرض سيطرته خلال الفترة الثالثة ليبتعد بفارق 16 نقطة لينهي الفترة الثالثة بنتيجة (76-60) وتسيد نادي الشرطة الفترة الأخيرة من المباراة لتنهي بنتيجة (98-72).

من جانب آخر، أعلن فريق نفط البصرة لكرة السلة، إصابة أكثر من 6 لاعبين بوباء كورونا، وقرر الاتحاد العراقي للسلة، على إثر ذلك، تأجيل مبارياته القادمة أمام الحشد، وأمام الكهرباء، إلى إشعار آخر.

هذا وأصدر الاتحاد العراقي لكرة السلة، بعض التعديلات على جدول مواعيد المباريات للدوري الممتاز والمصاحب، بسبب الإصابة التي تعرض لها فريقا نفط البصرة والنفط.