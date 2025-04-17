سلة الشرطة تتغلب على الدفاع الجوي في دور المربع الذهبي

شفق نيوز/ فاز نادي الشرطة لكرة السلة، على الدفاع الجوي بنتيجة 84-80، يوم الخميس، في المواجهة الثالثة ضمن سلسلة مباريات دور المربع الذهبي لدوري المحترفين لكرة السلة.

وجرت المباراة مساء اليوم، في قاعة الشعب المغلقة في بغداد، وبهذه النتيجة اصبحت نتيجة مواجهات الفريقين (2-1) لصالح الدفاع الجوي.

وحدد الاتحاد العراقي لكرة السلة يوم الاثنين المقبل، موعداً للمباراة الرابعة في سلسلة مباريات دور المربع الذهبي بين ناديي الشرطة والدفاع الجوي عند الساعة 6:00 مساءً في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية .

وكان نادي دجلة الجامعة قد حجز البطاقة الاولى لنهائي دوري المحترفين العراقي بكرة السلة بعد تغلبه على نادي الكرخ في اللقاء الاخير بنتيجة (67-60) ولتكون مجموع المواجهات (3-1) لصالح دجلة الجامعة .