سلة الشرطة تباشر تدريباتها في دهوك بعد الاعتذار عن خوض لقاء السوبر

شفق نيوز/ باشر فريق سلة نادي الشرطة، مساء اليوم السبت، تدريباته في دهوك استعدادا للدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023.

وقال نائب رئيس النادي غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، ان "الفريق بدأ مساء اليوم بإجراء مرانه الأول في قاعة دهوك استعداداً للدوري الممتاز، بحضور جميع اللاعبين بمن فيهم المحترفون الذين التحقوا بتدريبات الفريق في معسكره الذي يستمر عشرة أيام".

وبين ان "الفريق عازم هذا الموسم على تحقيق لقب البطولة ولاسيما انه ضم في صفوفه خيرة لاعبي المنتخب العراقي ومحترفين على مستوى عالٍ".

وختم بأن "فريق نادي الشرطة الذي احتل المركز الثاني في الموسم السابق اعتذر عن خوض مباراة السوبر امام النفط بطل الدوري بسبب رغبة المدرب بالاستعداد الأمثل للموسم المقبل، ليحل محله فريق نادي دجلة الجامعة ثالث ترتيب فرق الموسم الماضي الذي سيخوض لقاء السوبر أمام النفط".