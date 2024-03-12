سلة الشرطة العراقي تلاقي اهلي حلب في سوريا ضمن بطولة سوبر غرب آسيا

شفق نيوز/ يلاقي فريق نادي الشرطة العراقي لكرة السلة فريق اهلي حلب السوري ضمن منافسات بطولة سوبر غرب آسيا WASL في ثاني مواجهة له غدا في سوريا.

وقال مدير اعلام اتحاد السلة العراقي عهد فالح لوكالة شفق نيوز؛ ان "المباراة ستقام يوم غدٍ الأربعاء في قاعة الحمدانية عند الساعة العاشرة مساءً".

واضاف ان "الشرطة العراقي يسعى لتحقيق الفوز الثاني على مضيفه لتأكيد جدارته سيما بعد تحقيقه الفوز في اللقاء الأول بين الفريقين الذي جرى بقاعة الشعب للالعاب الرياضية في بغداد".

وبين فالح؛ ان "الاخضر الشرطاوي الذي وصل سوريا أمس الاثنين، يسعى لإثبات أحقيته ببلوغ نصف نهائي البطولة"، موضحاً أنه إذا ما حقق الشرطة الانتصار على اهلي حلب السوري في مباراة يوم غد فإنه سيتأهل الى المرحلة المقبلة.

وكان فريق الشرطة لكرة السلة، حقق فوزاً مهماً، على ضيفة اتحاد أهلي حلب السوري، يوم الأربعاء الماضي ، بنتيجة 89-73 نقطة، ضمن المنافسات ذاتها في المباراة جرت المباراة في العاصمة بغداد، في قاعة الشعب للألعاب الرياضية.