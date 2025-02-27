سلة الدفاع الجوي تمثل العراق في بطولة WASL لغرب آسيا

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميدي، يوم الخميس، مشاركة نادي الدفاع الجوي في بطولة السوبر ليغ (WASL) لمنطقة غرب آسيا، ممثلًا للعراق في المنافسات القارية.

وأوضح العميدي، لوكالة شفق نيوز، أن المرحلة الأولى من البطولة ستقام في مجمع نهاد نوفل بالعاصمة اللبنانية بيروت، خلال الفترة من 4 إلى 9 آذار المقبل، فيما ستقام المرحلة الثانية خلال الفترة من 8 إلى 13 نيسان المقبل.

وأشار إلى أن مجموعة الدفاع الجوي ضمت النادي الرياضي اللبناني (حامل اللقب)، الحكمة اللبناني، طبيعة طهران الإيراني، واتحاد عمان الأردني، إلى جانب ممثل العراق، الدفاع الجوي.

وستُقام المباريات وفق نظام الدوري على جولتين، على أن يتوج الفريق الذي يحصد أكبر عدد من النقاط بلقب دوري غرب آسيا لكرة السلة للموسم 2024-2025.