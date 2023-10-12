سلة الدفاع الجوي تلحق الخسارة ببطل الدوري النفط والحشد الشعبي يتغلب على نفط الشمال

شفق نيوز/ تغلب اليوم الخميس، نادي الدفاع الجوي على بطل الدوري العراقي الموسم الماضي نادي النفط بنتيجة (80-63) ضمن مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

كما تغلب ناشئة الدفاع الجوي على ناشئة النفط بنتيجة 43-40 في منافسات الدوري المصاحب لدوري الكبار.

وفي مباراة ثانية المباريات لهذا اليوم وضمن المنافسات ذاتها تغلب فريق نادي الحشد الشعبي على فريق نادي نفط الشمال بنتيجة (84-52).

كما تغلب ناشئة الحشد على ناشئة نفط الشمال بنتيجة 82 - 45 نقطة .

وكان فريق نادي الشرطة قد تغلب أمس على نادي غاز الشمال بنتيجة (108-78) لحساب الدوري الممتاز لكرة السلة.