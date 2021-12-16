سلة الحشد تعود بفوز ثمين من السماوة.. والكهرباء يقلب الطاولة على التضامن

شفق نيوز/ تغلب فريق نادي الحشد الشعبي على مضيفه نادي السماوة في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس في قاعة السماوة ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة.

وتمكن الضيوف من انهاء الفترة الاولى لصالحهم وبنتيجة (17-12)، وعاود الضيوف من فرض سيطرتهم على الفترة الثانية لتنتهي لصالحهم ايضاً وبفارق سلة واحدة بنتيجة (28-26).

ولم يتمكن صاحب الارض نادي السماوة من مجاراة فريق الحشد لينهي نادي الحشد الفترة الثالثة لصالحه ايضاً بنتيجة (50-39)، ولتنتهي الفترة الرابعة بنتيجة (75-63) ليؤكد الضيوف هيمنتهم على المباراة والعودة بنقاط المباراة.

وحصل لاعب نادي الحشد الشعبي حيدر جمعة لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان وضع 14 نقطة في سلة السماوة و14 ريباوند و1 اسيست خلال المباراة.

وفي مباراة ثانية ضمن المنافسات ذاتها تمكن الكهرباء من الفوز على ضيفه التضامن النجفي.

واستطاع الضيوف فرض سيطرتهم على الفترة الاولى لتنتهي بنتيجة (16-13)، واستمر نادي التضامن في تسجيل النقاط خلال الفترة الثانية لتنتهي الفترة الثانية بفارق 9 نقاط وبنتيجة (35-26) في حين شهدت الفترة الثالثة صحوة نادي الكهرباء ليتمكن من انهاء الفترة الثالثة لصالحه وبفارق سلة واحدة بنتيجة (48-46).

واستمر نادي الكهرباء في صحوته واستطاع من خطف نقاط المباراة من نادي التضامن لينهي الفترة الرابعة بنتيجة (68-58).

وحصل لاعب نادي الكهرباء احمد ثائر كريم لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان وضع 8 نقاط في سلة التضامن و8 ريباوند و5 اسيست.