سلة الحشد تشارك في بطولة الأندية العربية في مصر

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي اليوم الخميس، عن مشاركتها في بطولة الأندية العربية بكرة السلة المزمع إقامتها في جمهورية مصر العربية للفترة من التاسع والعشرين من ايلول ولغاية التاسع من تشرين الاول المقبلين.

وقال رئيس الهيئة الإدارية للنادي خالد كبيان لوكالة شفق نيوز؛ إن نادي الحشد الشعبي سيكون مستعدا للمشاركة في البطولة بالرغم من تأخر وصول الدعوة.

وتابع كبيان؛ بأن نادي الحشد ينتظر موافقة الاتحاد العربي لكرة السلة وكذلك موافقة الاتحاد المصري ليتسنى له تسمية الوفد المشارك في البطولة.

يذكر أن نادي الحشد الشعبي لكرة السلة حصل على المركز الثالث في دوري السلة الممتاز للموسم المنصرم بعد ناديي النفط والشرطة وفي أول مشاركة له.