سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سلة الحشد تشارك في بطولة الأندية العربية في مصر

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-26T11:00:02+0000
سلة الحشد تشارك في بطولة الأندية العربية في مصر

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي اليوم الخميس، عن مشاركتها في بطولة الأندية العربية بكرة السلة المزمع إقامتها في جمهورية مصر العربية للفترة من التاسع والعشرين من ايلول ولغاية التاسع من تشرين الاول المقبلين. 

وقال رئيس الهيئة الإدارية للنادي خالد كبيان لوكالة شفق نيوز؛ إن نادي الحشد الشعبي سيكون مستعدا للمشاركة في البطولة بالرغم من تأخر وصول الدعوة.

وتابع كبيان؛ بأن نادي الحشد ينتظر موافقة الاتحاد العربي لكرة السلة وكذلك موافقة الاتحاد المصري ليتسنى له تسمية الوفد المشارك في البطولة.

يذكر أن نادي الحشد الشعبي لكرة السلة حصل على المركز الثالث في دوري السلة الممتاز للموسم المنصرم بعد ناديي النفط والشرطة وفي أول مشاركة له.

related

فوز الشرطة وزاخو والتضامن في دوري السلة الممتاز

Date: 2021-05-23 19:00:29
فوز الشرطة وزاخو والتضامن في دوري السلة الممتاز

غداً.. لقاء ودّي يجمع شباب العراق ومصر استعداداً للبطولة العربية

Date: 2021-06-12 07:57:26
غداً.. لقاء ودّي يجمع شباب العراق ومصر استعداداً للبطولة العربية

فوز التضامن ونفط الشمال في دوري السلة الممتاز

Date: 2021-01-13 17:55:46
فوز التضامن ونفط الشمال في دوري السلة الممتاز

فوزان للشرطة الكهرباء بدوري السلة الممتاز

Date: 2021-05-24 15:00:27
فوزان للشرطة الكهرباء بدوري السلة الممتاز

منتخب شباب العراق يختتم معسكر مصر التدريبي

Date: 2021-06-18 13:16:58
منتخب شباب العراق يختتم معسكر مصر التدريبي

اتحاد السلة العراقي يعلن عن توقف الدوري واقامة بطولة داخلية بعد قرار سوري

Date: 2021-01-19 05:22:12
اتحاد السلة العراقي يعلن عن توقف الدوري واقامة بطولة داخلية بعد قرار سوري

القوة الجوية ينفرد بصدارة دوري التأهيل لكرة السلة

Date: 2021-05-27 13:32:42
القوة الجوية ينفرد بصدارة دوري التأهيل لكرة السلة

منتخب العراق لألعاب القوى يزيد غلته من أوسمة بطولة تونس

Date: 2021-06-20 13:23:21
منتخب العراق لألعاب القوى يزيد غلته من أوسمة بطولة تونس