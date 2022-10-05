سلة الحشد تحقق اولى انتصاراتها في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تغلب فريق سلة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، على فريق التضامن النجفي بنتيجة 94 -81 نقطة في اولى مبارياته ضمن منافسات دوري السلة العراقي الممتاز والتي جرت أحداثها في قاعة نادي التضامن بمحافظة النجف.

وانتهت الفترة الأولى بالتعادل 27- 27 نقطة وتقدم التضامن في الفترة الثانية بنتيجة 45 - 39 نقطة .

وفي الربع الثالث انقلبت النتيجة لصالح الحشد، وتمكن من إنهاء الفترة الثالثة بنتيجة 68 - 63 نقطة.

وواصل فريق الحشد الشعبي تقدمه في الربع الأخير الذي أنهى به المباراة لصالحه بنتيجة 94 نقطة مقابل 81 نقطة لنادي التضامن .