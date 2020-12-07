سلة الحشد الشعبي يحجز بطاقة التأهل للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ حجز فريق نادي الحشد الشعبي بطاقة التأهل للدوري العراقي الممتاز لكرة السلة، بعد فوزه العريض، اليوم الاثنين، على غاز الشمال بنتيجة 95 -43 ، جرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة ضمن منافسات دوري التأهيل بكرة السلة .

وكان فريق الحشد الشعبي حقق ضمن التصفيات ذاتها فوزاً عريضاً على الناصرية بنتيجة 103 - 53 نقطة في منافسات التأهيل للدوري الممتاز .

وعبر رئيس النادي خالد كبيان في حديث لوكالة شفق نيوز، عن سعادته لهذا الفوز وبلوغ سلة الحشد للوري الممتاز، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكون اصعب.

وأضاف، سندعم فريق السلة ونعززه بلاعبين على مستوى عالي، وأشاد بجهود اللاعبين الذين خطفوا الانظار وقدموا مستويات رائعة وفازوا بنتائج عالية .