سلة الحشد الشعبي تعود من الحلة بفوز ثمين

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الحشد الشعبي فوزاً مهماً على المستضيف نادي الحلة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة السلة.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة نادي الحلة وانتهت لصالح الحشد الشعبي بنتيجة 87 نقطة مقابل 74.

بينما تغلب ناشئين نادي الحلة على ناشئين نادي الحشد الشعبي بنتيجة 82-69 نقطة لحساب الدوري المصاحب.

وتقام يوم غد الجمعة مباراتين ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة السلة في قاعة الشعب المغلقة في العاصمة بغداد، تجمع الأولى نادي التجارة بضيفه غاز الشمال، تليها مباراة فريقي دجلة الجامعة وزاخو.