سلة الحشد الشعبي تتغلب على دجلة الجامعة في أولى مباريات المرحلة الثانية

شفق نيوز/ تغلب نادي الحشد الشعبي على نادي دجلة الجامعة، مساء اليوم الثلاثاء، في أول مباريات المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة السلة.

وجرت المباراة على قاعة الشعب المغلقة وسط العاصمة بغداد، وانتهت لصالح الحشد الشعبي بنتيجة 74-73 نقطة.

وأنهى فريق الحشد الشعبي النصف الأول من المباراة متأخراً في النتيجة حيث تقدم نادي دجلة الجامعة بـ43 نقطة مقابل 32 نقطة لصالح فريق الحشد.

وبعد العودة من الاستراحة شدد مدرب الفريق علي فرحان على المضي قدماً وتحقيق النتيجة التي تليق بسمعة نادي الحشد الشعبي ليعود اللاعبين متسلحين بتوجيهات مدربهم لينهوا المباراة لصالحهم بفارق نصف سلة حيث استمرت الندية والتنافس إلى الثواني الأخيرة من المباراة لتنتهي بفوز الحشد الشعبي.

وحصل محترف نادي الحشد الشعبي لكرة السلة اللبناني علي حيدر، على جائزة أفضل لاعب في المباراة.