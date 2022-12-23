سكالوني يوجه طلباً خاصاً لميسي

شفق نيوز/ طالب ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين، ليونيل ميسي قائد التانغو، بالبقاء مع المنتخب بالسنوات القادمة والمشاركة في كأس العالم 2026.

وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم (قطر 2022) بعد فوزه بركلات الترجيح على فرنسا بنتيجة (4-2)، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).

وقال سكالوني في تصريحات نقلها موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "امتلاك ميسي في الفريق أمر رائع، دعونا نأمل ألا تكون بطولة كأس العالم 2022 الأخيرة له".

وأضاف المدير الفني للمنتخب الأرجنتين: "يجب الاحتفاظ بالرقم 10 حتى يقرر، وإذا لم يستمر فسنرى، لكن دعونا نحافظ على الأمل حيا".

وأتم: "في الوقت الحالي، أعتقد أنه يجب أن يكون متواجد بكأس العالم القادمة، لقد حصل على الحق في اختيار ما سيفعله في مسيرته ومع المنتخب.. بالنسبة لي، من دواعي سروري تدريبه".