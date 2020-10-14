سقوط مفاجئ لانجلترا.. والبرتغال وفرنسا يواصلان التقدم

شفق نيوز/ تلقى المنتخب الإنجليزي، خسارة مفاجئة أمام ضيفه الدنماركي، بنتيجة (0-1)، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الأول من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز هدف المباراة الوحيد، نجم المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن، في الدقيقة (35) من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد المنتخب الإنجليزي عند 7 نقاط، وهو نفس رصيد المنتخب الدنماركي أيضا.

وصعد المنتخب البلجيكي إلى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بعد فوزه على أيسلندا (1-2).

وانتزع منتخب فرنسا، فوزًا صعبًا خارج أرضه أمام كرواتيا، بنتيجة 2-1.

وتقدم أنطوان جريزمان للديوك في الدقيقة 8، وتعادل نيكولا فلاسيتش لكرواتيا في الدقيقة 65، قبل أن يخطف كيليان مبابي هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 79.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني للمجموعة الثالثة من المستوى الأول، متخلفا بفارق الأهداف عن البرتغال.

وواصلت البرتغال، عروضها القوية في دوري الأمم الأوروبية، بالتغلب على السويد بثلاثية نظيفة، على ملعب جوزيه ألفالادي.

سجل أهداف البرتغال، بيرناردو سيلفا (21) وديوجو جوتا "هدفين" في الدقيقتين 44 و72.

وبتلك النتيجة، رفعت البرتغال رصيدها إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تتذيل السويد، المجموعة دون رصيد.

وعادل منتخب إيطاليا مع ضيفه هولندا، بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب أتليتي أزوري.

أحرز لورينزو بيليجريني هدف إيطاليا بالدقيقة 16، بينما تعادل دوني فان دي بيك للطواحين الهولندية بالدقيقة 26.

وبهذا التعادل، رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 6 نقاط ليتراجع للمركز الثاني خلف المتصدر بولندا (7 نقاط)، بينما رفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 5 نقاط بالمركز الثالث.



