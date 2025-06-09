سقوط مروع يهز مدرجات نهائي البرتغال وإسبانيا

شفق نيوز/ تحوّل نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في ميونيخ إلى ليلة حزينة، بعدما لقي مشجع مصرعه إثر سقوط مروّع من مدرجات الملعب خلال اللحظات الحاسمة من المباراة التي جمعت منتخبي البرتغال وإسبانيا.

الحادث وقع في الشوط الإضافي الأول، حين هوى المشجع من المدرج الرئيسي إلى مقصورة الصحفيين في الأسفل، على ارتفاع يُقدّر بنحو 8 أمتار، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من الطواقم الطبية والشرطة داخل الملعب.

ورغم محاولات الإسعاف، أكّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لاحقاً أن المشجع فارق الحياة متأثراً بإصاباته، واصفاً الحادث بأنه "حالة طبية طارئة انتهت للأسف بوفاة المشجع".

ورغم احتفالات التتويج، خيّم الحزن على أجواء النهائي الذي فازت فيه البرتغال على إسبانيا بركلات الترجيح (5-3) بعد تعادل مثير (2-2) في الوقتين الأصلي والإضافي، لتحرز اللقب على حساب حاملة النسخة الماضية.

وعبّر لاعبو ومدربو المنتخبين عن حزنهم العميق وتعاطفهم مع عائلة الضحية.

قال مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، إن "وسط لحظات المنافسة، تذكرنا هذه الفاجعة بما هو أعمق وأثمن من كرة القدم"، فيما أكد ممثل المنتخب البرتغالي أن "الوفاة ألقت بظلال ثقيلة على فرحتنا"، مضيفاً أن "كرة القدم تفقد معناها عندما تخسر الجماهير أحد أبنائها بهذه الطريقة".