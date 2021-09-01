رسميًا.. جريزمان يغادر برشلونة عائداً لأتلتيكو مدريد

شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة انتقال مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، لصفوف فريقه السابق أتلتيكو مدريد، على سبيل الإعارة.

وقال برشلونة، خلال بيان رسمي، نشره الموقع الإلكتروني للنادي: "توصل برشلونة وأتلتيكو مدريد إلى اتفاق بشأن انتقال أنطوان جريزمان على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم آخر".

وأضاف البيان: "أتلتيكو مدريد سيتولى دفع راتب اللاعب، ولديه خيار شراء إلزامي".

وأتم البيان: "يعرب نادي برشلونة عن امتنانه لأنطوان جريزمان، لالتزامه وتفانيه ويتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل".

يذكر أن البارسا حاول الحصول على جواو فيليكس لاعب أتلتيكو، لكن الأخير رفض تضمينه في الصفقة.

وكان جريزمان قد انضم لبرشلونة في صيف 2019، بعدما كسر النادي الكتالوني عقده مع الروخيبلانكوس بدفع الشرط الجزائي وقيمته وقتها بلغت 120 مليون يورو.

لكن النجم الفرنسي تعرض لانتقادات كثيرة، في ظل عدم ظهوره بالمستوى الذي كان عليه مع أتلتيكو قبل الانتقال للبارسا.