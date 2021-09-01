سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رسميًا.. جريزمان يغادر برشلونة عائداً لأتلتيكو مدريد

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-01T07:31:28+0000
رسميًا.. جريزمان يغادر برشلونة عائداً لأتلتيكو مدريد

شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة انتقال مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، لصفوف فريقه السابق أتلتيكو مدريد، على سبيل الإعارة.

وقال برشلونة، خلال بيان رسمي، نشره الموقع الإلكتروني للنادي: "توصل برشلونة وأتلتيكو مدريد إلى اتفاق بشأن انتقال أنطوان جريزمان على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم آخر".

وأضاف البيان: "أتلتيكو مدريد سيتولى دفع راتب اللاعب، ولديه خيار شراء إلزامي".

وأتم البيان: "يعرب نادي برشلونة عن امتنانه لأنطوان جريزمان، لالتزامه وتفانيه ويتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل".

يذكر أن البارسا حاول الحصول على جواو فيليكس لاعب أتلتيكو، لكن الأخير رفض تضمينه في الصفقة.

وكان جريزمان قد انضم لبرشلونة في صيف 2019، بعدما كسر النادي الكتالوني عقده مع الروخيبلانكوس بدفع الشرط الجزائي وقيمته وقتها بلغت 120 مليون يورو.

لكن النجم الفرنسي تعرض لانتقادات كثيرة، في ظل عدم ظهوره بالمستوى الذي كان عليه مع أتلتيكو قبل الانتقال للبارسا.

related

غريزمان برشلوني بشرط جزائي 120 مليون يورو

Date: 2019-07-12 08:10:36
غريزمان برشلوني بشرط جزائي 120 مليون يورو

غريزمان يحدد طريقة لتقديم الاعتذار لبرشلونة

Date: 2019-07-15 18:27:16
غريزمان يحدد طريقة لتقديم الاعتذار لبرشلونة

اتلتيكو مدريد يحرم برشلونة من وصول نيمار

Date: 2019-07-06 14:53:13
اتلتيكو مدريد يحرم برشلونة من وصول نيمار

برشلونة وأتلتيكو يتعادلان ويضعان لقب الدوري في متناول الريال

Date: 2021-05-08 16:26:49
برشلونة وأتلتيكو يتعادلان ويضعان لقب الدوري في متناول الريال

رسمياً.. السعودية تحتضن كأس السوبر الإسباني

Date: 2019-11-11 17:01:18
رسمياً.. السعودية تحتضن كأس السوبر الإسباني

تقارير: نجم برشلونة بديل مبابي في باريس سان جيرمان

Date: 2019-11-12 14:15:13
تقارير: نجم برشلونة بديل مبابي في باريس سان جيرمان

أول تعليق من ميسي بعد انتقاله الى باريس: لا أطيق الانتظار

Date: 2021-08-11 06:00:20
أول تعليق من ميسي بعد انتقاله الى باريس: لا أطيق الانتظار

قبل مواجهة البارسا.. فالنسيا يقيل مدربه

Date: 2019-09-11 17:31:11
قبل مواجهة البارسا.. فالنسيا يقيل مدربه