سقوط جماعي وعشرات الجرحى.. سباق يتحول إلى فوضى في ألمانيا

شفق نيوز- برلين

أعلنت الشرطة الألمانية، يوم الأحد، إصابة نحو 70 مشاركاً في سباق "رايدرمان" للدراجات بمدينة باد دورهايم في ولاية بادن فورتمبرغ بجنوب غرب البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة إن سباق "رايدرمان" شهد سقوطاً جماعياً لعدد كبير من المتسابقين.

وقد تم علاج نحو 25 مصاباً بجروح طفيفة في مكان الحادث ونقلهم إلى المستشفيات، بينما أصيب حوالي 35 متسابقاً آخرين بإصابات طفيفة، وفقاً للمعلومات الأولية.

وأوضحت الشرطة أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد العدد النهائي للجرحى.

وبحسب الشرطة، فإن أول سقوط جماعي وقع بين مدينة باد دورهايم وحي بيزينغن عند منعطف إلى اليسار، عندما توافد عدد كبير من الدراجين في اللحظة نفسها، مما أدى إلى فقدان السيطرة وحدوث سقوط متتابع.

وأضاف بيان الشرطة أن عدداً كبيراً من الدراجين سقطوا فوق بعضهم البعض على الطريق.

وبعد ذلك حدث ازدحام جديد بين الدراجين، ما أدى إلى سقوط العديد منهم مرة أخرى.

واستدعت هذه الحوادث حضور قوات الإنقاذ بعدد كبير، كما تمت الاستعانة بأربع مروحيات إسعاف وعدد كبير من سيارات الإسعاف في مكان الحادث.

وأكدت الشرطة أنه لا توجد أي مؤثرات خارجية تسببت في الحادث. وبعد وقوعه، ألغى المنظمون جميع فعاليات السباق، وتم إيقاف وإنهاء السباقات الجارية.

يذكر أن سباق "رايدرمان" يعد من أشهر سباقات الدراجات المفتوحة للهواة في جنوب ألمانيا، ويستقطب كل عام مئات المشاركين.

وقال المنظمون إنه "لم يقع حادث مماثل في كامل تاريخ سباق رايدرمان حتى الآن"، لكنهم أشاروا إلى أن خطر السقوط جزء من رياضة ركوب الدراجات، ولا يمكن تجنبه بالكامل رغم جميع تدابير السلامة.

ويقام السباق هذا العام للمرة 25 حيث شارك فيه 1079 متسابقاً، وفقاً لما أعلنه متحدث باسم المنظمين. وبلغ طول مرحلة السباق اليوم 90.8 كيلومتراً.