سفين ياسين رئيساً لنادي أربيل.. والمحافظ يتعهد بالدعم المالي والفني

شفق نيوز– أربيل

أعلن نادي أربيل لكرة القدم، اليوم السبت، تعيين سفين ياسين رئيساً جديداً للهيئة الإدارية للنادي، وذلك عقب مؤتمر عُقد في مبنى المحافظة بحضور محافظ أربيل والرئيس الفخري للنادي، أوميد خوشناو، ومجلس إدارة النادي.

وقال المدير الإعلامي لنادي أربيل، سامان بريفكاني، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر الذي دعا إليه المحافظ أفضى إلى توافق جماعي على اختيار سفين ياسين رئيساً للنادي، على أن تتولى الهيئة الإدارية توزيع المناصب الأخرى خلال الاجتماع المقبل".

وأوضح بريفكاني أن "الهيئة الإدارية الجديدة ضمت كلاً من سفين كانبي، وآسو أمير، وجيماو صدر الدين، وزوبير جبار، وروز سلام، وآلا ديدوان، وستُحدَّد المناصب بينهم لاحقاً وفق اتفاق داخلي".

من جانبه، أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، خلال المؤتمر، دعمه الكامل لنادي أربيل على المستويين المالي والمعنوي، بما يشمل تجهيز الملاعب، والتعاقد مع لاعبين ومدربين، وتوفير كل المستلزمات الفنية، في إطار تحضيرات النادي لخوض منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وأشار خوشناو إلى أن "الاجتماع جاء استكمالاً للعمل الإداري بعد الانتخابات التي أجريت يوم 15 تموز 2025 بإشراف لجنة قانونية، وبحضور ممثل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، ووفقاً لقانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 المعدّل".

وكانت العملية الانتخابية قد شهدت تعثراً بعد انسحاب بعض الأعضاء الفائزين، قبل أن تُستكمل مؤخراً بانتخاب ستة أعضاء يشكلون نواة الهيئة الإدارية الجديدة، التي باشرت مهامها رسمياً عقب اجتماع اليوم.