سفينة الميناء تعود للإبحار في الدوري الممتاز بعد غياب موسم واحد

شفق نيوز/ بعد ابتعاده موسم واحد عن الدوري العراقي الممتاز، عاد فريق نادي الميناء "السفانة" اليوم مجدداً لدوري الكبار بعد حسم تأهله بتحقيقه الفوز على مضيفه فريق نادي المصافي بنتيجة 3-0، جرت المباراة في الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء على ملعب المصافي في العاصمة بغداد.

وبالرغم من تحقيق منافس الميناء، فريق نادي ديالى الفوز على ضيفه الناصرية في المباراة التي جرت اليوم على ملعب ديالى في نفس التوقيت عند الرابعة عصراً بنتيجة 3-1، إلا أن نقاط الميناء كانت كفيلة باحتلاله المركز الأول في المجموعة الثانية لفرق الدرجة الاولى، إذ جمع الميناء 46 نقطة ، بينما جمع ديالى 45 نقطة في ختام منافسات دوري الدرجة الاولى لكرة القدم للمجموعة الثانية.

وكان فريق نادي أمانة بغداد تاهل رسمياً للدوري الممتاز، بعد فوزه عصر أمس الاثنين على فريق الصناعات الكهربائية بهدفين مقابل واحد في الجولة الاخيرة للمجموعة الاولى من دوري التأهيل.