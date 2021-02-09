سفير تركيا يدعو للقاء ودي بين منتخبي العراق وتركيا

شفق نيوز/ ابدى السفير التركي في العراق فاتح يلدز، الثلاثاء، رغبة حكومته لإقامة مباراة ودية بين منتخبي العراق وتركيا لكرة القدم.

وقال يلدز عبر صفحته الشخصية فيس بوك اطلعت عليه شفق نيوز، لقد التقى الفريقان قبل 45 عاما وكانت آخر مباراة جمعتهما- بشكل رسمي- في الثامن من شباط عام 1976.

واضاف "علينا اقامة مباراة ودية بين المنتخبين باسم الصداقة وكرة القدم الجميلة".

وكان نجوم منتخب اساطير تركيا لكرة القدم زار العراق، وواجه نجوم اساطير العراق في ملعب الشعب بمباراة ودية في السابع والعشرين من شهر نيسان عام 2018 وانتهى اللقاء بفوز منتخب تركيا بنتيجة 4-2.