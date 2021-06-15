سفارتا امريكا وبريطانيا تؤازران المنتخب العراقي في مواجهته مع إيران

شفق نيوز/ أعلنت السفارتان الامريكية والبريطانية في العراق، يوم الثلاثاء، عن دعمهما وتشجيعهما للمنتخب العراقي لكرة القدم في مواجهته مع نظيره الإيراني ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وقالت السفارة الامريكية في منشور على موقع فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز "الشعب الأمريكي يشجع ويدعم أسود الرافدين في مباراتهم الليلة، نتطلع للقاء ممتع ومثير".

وختمت السفارة منشورها بالقول "كل التوفيق في مباراة اليوم!".

بدوره نشر السفير البريطاني في العراق ستيفن هايكي، صورة له وهو يرتدي زي المنتخب العراقي، على موقع تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، وكتب قائلاً "كل التوفيق لاسود الرافدين اليوم في مباراته ضد المنتخب الايراني لحساب التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022".

وعلّق هايكي باللهجة العراقية قائلاً "حبيت الدريس الجديد للمنتخب (أحببت الزي الجديد للمنتخب)".

ويواجه المنتخب العراقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء نظيره الايراني، في ختام الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.