سعي حكومي لتعديل القوانين الرياضية

شفق نيوز/ بحث مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة خالد كبيان، اليوم الاثنين، تعديل القوانين الرياضية النافذة مع رئيس السن للجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب جيايي تيمور.

ورافق مستشار رئيس الوزراء بزيارته لمجلس النواب مصطفى جبار علك و سمير الموسوي ممثلين عن الاتحادات الرياضية التي اجتمعت و ثبتت الملاحظات على قانون الاتحادات الرياضية النافذ رقم 24 لسنة 2021.

فيما تم طرح العديد من الملاحظات على قانون الرواد والابطال وقانون الاندية الرياضية والتي أخذت نقاشا واستجابة من قبل رئيس اللجنة البرلمانية.

وتعهد المستشار بالتواصل مع الأطراف المعنية والمستفيدة من القوانين والتعاون مع السلطة التشريعية والتنفيذية لإحداث التغييرات المطلوبة لتصحيح القوانين ومعالجة الثغرات.

من جانبه ذكر رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي مصطفى علك، ان "زيارة لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ومرافقة مستشار رئيس الوزراء خطوة مهمة لإيصال صوت الرياضيين للسلطة التشريعية من أجل تعديل القوانين الرياضية".

واوضح، ان "تواجد خالد كبيان كمستشار لرئيس الوزراء اختزل المسافات التي كانت تبعدنا كرياضيين عن المؤسسات الرسمية، وكان له الدور الكبير بتحديد مسارات جديدة للعلاقة بين الأطراف الناشطة بالوسط الرياضي".

وتابع، ان "التنسيق بين الاتحادات جرى بوقت سابق وعقد أكثر من اجتماع لتشخيص الثغرات بقانون الاتحادات الرياضية ، وأثمر عن توحيد رؤى الاتحادات و تسمية ممثلين عنهم للقاء مسؤولي الجهات المعنية ، و أهمها اجتماع اليوم مع لجنة الشباب والرياضة النيابية".