سعر موحد.. الزوراء يعتمد نظام التذاكر الإلكترونية لجميع مبارياته

شفق نيوز- بغداد

أعلن نادي الزوراء، عن اعتماد نظام التذاكر الإلكترونية لدخول الملاعب، ابتداءً من الموسم 2025-2026.

وبذلك يبتعد النادي بشكل كامل عن التعامل مع المتعهدين وأي طرف وسيط.

وستطرح تذاكر جميع مباريات الزوراء إلكترونياً، وبسعر موحد يبلغ 3 آلاف دينار للتذكرة الواحدة.

وستكون الايرادات حصرياً لصالح خزينة النادي، في خطوة تهدف إلى توحيد الواردات المالية التي يتوقع أن تصل إلى مبالغ طائلة.

وستكون مباراة الزوراء والطلبة هي الاولى التي يتم فيها تطبيق هذا النظام، والتي ستقام مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الزوراء.