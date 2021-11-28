سعد ناطق: لا اسمح بالتشكيك في مستمسكاتي الرسمية واتوقع ابعادي عن المنتخب كان فنياً

شفق نيوز/ ابدى لاعب المنتخب العراقي ونادي الشرطة سعد ناطق استغرابه للأسباب التي تداولت في الوسط الرياضي بشأن عدم دعوته للمنتخب الوطني في قائمة اللاعبين الذين سيمثلون منتخب العراق في بطولة كأس العرب المقررة انطلاقها نهاية الشهر الحالي.

وقال ناطق لوكالة شفق نيوز؛ "استغرب عدم دعوتي للمنتخب بداعي وجود خلل إداري في جوازي".

واضاف انه يسافر منذ سنوات مع المنتخب ويمثله في محافل دولية مختلفة ولم يتعرض لأي مساءلة بشأن جوازه.

وتابع ناطق حديثه؛ "اتحدى اي شخص يكتشف مشكلة او تلاعب في جواز سفري"، مبينا ان جوازه صادر من الحكومة العراقية وخالٍ من اي خلل وانه سليم مئة بالمئة.

وتوقع ان "اسباب عدم دعوتي للمنتخب ربما تعود لاسباب فنية، وعليه لا اسمح ان يقولوا بان المشكلة ادارية لان ذلك يحز في نفسي، وعلى من يشكك قول الحقيقة أفضل من التشكيك في مستمسكاتي الرسمية الصادرة من الدولة العراقية".

وبين "انا لا اعترض لعدم دعوتي بسبب المستوى الفني فأنا احترم وجهة نظر المدرب كونه حر في اختياراته لكن لا يجب التشكيك بعدم دعوتي لأمور غير صحيحة و مفترضة".

واكد ناطق؛ انه خدم الكرة العراقية وقدم ومازال يقدم مستويات جيدة مع ناديه الشرطة وانه راضٍ عن نفسه كما يحظى باشادة المدرب والفنيين والجمهور ولم يتراجع مستواه.

ولفت إلى أنه تلقى عروضا جيدة من نادي الاهلي السعودي ومن نادي بور سعيد المصري إلا أنه اعتذر مفضلاً البقاء في الدوري العراقي مع ناديه الشرطة.

وعن رأيه بالمنتخب قال إن "الوضع غير مطمئن لمنتخبنا لاسيما مع عدم الاستقرار على تشكيلة اللاعبين، إذ تشهد التشكيلة تغييرات مستمرة من مباراة لاخرى وهذا يفقد الفريق الانسجام وينعكس سلبا على الاداء بشكل عام"، متمنيا لـ"المنتخب الخروج بنتائج طيبة في المباريات المتبقية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم وبطولة كأس العرب".