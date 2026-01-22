أسعد عبد الرزاق مدربا لكرة الميناء

شفق نيوز- بغداد

أعلنت ادارة نادي الميناء، يوم الخميس، تسمية المدرب أسعد عبد الرزاق مدربا للفريق الكروي خلفا للمستقيل لؤي صلاح.

‏وقررت إدارة نادي الميناء تسمية أسعد عبد الرزاق خلفا للمستقيل لؤي صلاح لقيادة فريق الميناء، لما تبقى من الجوالات المقبلة من دوري نجوم العراق كرة قدم.

‏وقد اختار المدرب الجديد، عمار عبد الحسين مساعدا له للمرحلة المقبلة.

وسيتسلم المدرب الجديد مهمته اعتباراة من يوم غد الجمعة وسيقود فريق الميناء امام الشرطة ضمن مباريات الجولة 14.

ويحتل الميناء المركز 14 برصيد 16 نقطة بعد انتهاء الجولة 13 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.