سعد الكعبي يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للكرة المصغرة

شفق نيوز/ فاز رئيس الاتحاد العراقي للكرة المصغرة سعد الكعبي، يوم الاثنين، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي باللعبة، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في العاصمة التايلندية بانكوك.

وأسفرت الانتخابات عن فوز التايلندي داتو ماكودي رئيساً للاتحاد الآسيوي لدورة انتخابية جديدة.

وفاز الأردني خالد الحديد بمنصب النائب الأول، والماليزي وداتو ياب نيم كيونغ بمنصب النائب الثاني، فيما فاز بعضوية المكتب التنفيذي كل من سعد الكعبي من العراق، وناصر المناع من قطر، وحسين الأعسم من البحرين، ومحمد عبد الله من المملكة العربية السعودية وعضو من الصين وآخر من اندونيسيا.

وتقرر على هامش اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللعبة نقل مقر الاتحاد الآسيوي من العاصمة السعودية الرياض إلى العاصمة التايلندية بانكوك.