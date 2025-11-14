أسعار وموعد طرح تذاكر مواجهة العراق والإمارات في ملعب البصرة الدولي

شفق نيوز – بغداد

أعلنت الشركة المسؤولة عن بيع تذاكر مباراة العراق والإمارات، يوم الجمعة، موعد طرح التذاكر للجمهور، محددة أسعارها وفقاً لأربعة مستويات بدءاً من 15 ألف دينار وحتى 50 ألفاً.

وقال متعهد بيع التذاكر علي فليح لوكالة شفق نيوز، إن "جميع تذاكر مباراة العراق والإمارات ستُطرح إلكترونياً قبل اللقاء".

وستكون الأسعار وفقاً للمتعهد، متفاوتة حسب الأماكن داخل ملعب البصرة الدولي، حيث ستكون مقسمة على أربع درجات.

وأشار إلى أن التذاكر "ستُباع إلكترونياً و بنظام خاص، وسنعلن عن موعد طرحها قريباً".

وستكون الأسعار وفقاً للمتعهد، كما يلي:

التذاكر "في آي بي": 50 ألف دينار

التذاكر للدرجة الأولى: 30 ألف دينار

التذاكر للدرجة الثانية: 20 ألف دينار

التذاكر للدرجة الثالثة: 15 ألف دينار

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان العراقي والإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل، عند الساعة السابعة مساءً، في مباراة الإياب الحاسمة التي ستُقام على ملعب جذع النخلة في الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.

وكانت بعثة المنتخب العراقي لكرة القدم، وصلت الجمعة ظهراً، إلى مدينة البصرة قادمة من العاصمة الإماراتية أبو ظبي استعداداً لمباراة الإياب في دوري الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

وحطت طائرة خاصة للخطوط الجوية العراقية في مطار البصرة الدولي عند الساعة الـ1:30 ظهراً، وعلى متنها لاعبو "أسود الرافدين".

وتعادل منتخب العراق مع نظيره الإماراتي، مساء أمس الخميس، بهدف واحد لكل منهما في مباراة ذهاب الجولة الأخيرة من الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال 2026.