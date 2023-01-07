سعادة كوردية باحتفالية بطولة خليجي 25 وتمنيات بتتويج "الأسود"

شفق نيوز/ عبر مواطنون كورد، يوم السبت، عن سعادتهم باحتفالية بطولة خليجي 25 التي أقيمت أمس الجمعة في ملعب جذع النخلة بالمدينة الرياضية.

ويقول فرمان محمد وهو مواطن من اربيل لوكالة شفق نيوز؛ إن "حفل الافتتاح كان خارج توقعات الشعب العراقي بشكل عام لانه كان شيئا مبهرا فعلا من الناحية التنظيمية والتحضيرية وكان يليق باسم وتاريخ ومكانة العراق بين الدول العربية".

بدوره قال المواطن كاروان كريم، إن "اقامة هذا الحفل في العراق كان حدثا تاريخيا كبيرا لانه اثر بشكل كبير على تغيير الصورة الذهنية لدى الدول الى العراق حيث شوهت الحروب والازمات الامنية هذه الصورة، وكنا نتمنى ايضا ان يتم استضافة عدد من المباريات في ملاعب اقليم كوردستان ايضا لانه وجهة سياحية".

من جانبها قالت صبا سعيد من اهالي اربيل "تتمنى الفوز للمنتخب الوطني العراقي في هذه البطولة لان الفرحتين بالنصر اولا و نجاح العراق في استضافة البطولة ثانيا بعد هذه الجهود الجبارة التي بُذلت لاقامة الحفل و تنظيم البطولة".

وعلى الصعيد الحكومي فقد شارك يوم الجمعة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في حفل الافتتاح بالبصرة على رأس وفد كوردي رفيع. وصرح بارزاني لعدد من وسائل الإعلام قائلا، "اتينا لحضور حفل افتتاح كأس خليجي 25، وهو حدث مهم للعراق، لأول مرة بعد عام 2023. ارى أنه أهم حدث يُقام في البصرة اليوم".

وأضاف؛ "نحن كوفد من اقليم كوردستان جئنا الى البصرة للتهنئة ونحن سعداء بهذه الزيارة".

وانطلق حفل افتتاح كأس الخليج العربي، فى نسخته رقم 25، يوم الجمعة الموافق 6 يناير الجاري والتي تستضيفه مدينة البصرة العراقية، خلال الفترة من 6 يناير الجاري حتى يوم 19 من نفس الشهر.

ووصف مواطنون من محافظة السليمانية، اليوم السبت، حفل افتتاح خليجي 25 بأنه "مبهر" وعكس تاريخ وحضارة العراق، وفيما بينوا أن كرم اهل البصرة في استقبال ضيوفهم كان عاملا إضافيا في هذا النجاح، أكدوا سعادة شعب كوردستان بهذا الانجاز.