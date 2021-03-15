سطو مسلح "شديد العنف" على منزل دي ماريا

شفق نيوز/ قالت تقارير صحفية فرنسية، إن منزل اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب نادي باريس سان جيرمان تعرض لسطو مسلح شديد العنف خلال مباراة النادي الفرنسي مع نانت بالدوري المحلي.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية شوهد دي ماريا يغادر الملعب مسرعا بعد حديث بين ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي وبوكيتينيو مدرب الفريق، حيث تم استبدال اللاعب.

وكشف الإعلامي الفرنسي ميغيل دينيريس أن أحد أفراد أسرة دي ماريا تعرض للاختطاف خلال عملية السطو التي وصفتها وسائل الإعلام الفرنسية بـ“شديدة العنف“، وهو ما نفته قناة بي إن سبورتس التي أكدت أن عائلة اللاعب بخير.

وأشارت التقارير إلى أن أسرة اللاعب التي تواجدت في المنزل تم احتجازهم لبعض الوقت كرهائن قبل تدخل الشرطة لتحريرهم دون أن يصيبهم أي أذى.

وتصادف وجود أسرة اللاعب الأرجنتيني في المنزل خلال عملية السطو، ورجح متابعون ذلك إلى حظر التجول المفروض في بعض مناطق فرنسا.

وانتشرت حوادث سطو منازل اللاعبين خلال المباريات في السنوات الأخيرة.

وخسر باريس سان جيرمان المباراة أمام نانت، وهو ما فسره بوكيتينيو بعد المباراة أن اللاعبين لم يكن لديهم الطاقة للعب في الشوط الثاني حيث تحدثوا في أمور لا علاقة لها بكرة القدم، في إشارة إلى ”الحادث“.

وتعرض منزل والد ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان لعملية سطو خلال مباراة الفريق مع نانت أيضا، ليصبح عدد اللاعبين الذين تعرضوا لعمليات سطو هذا العام في نادي باريس سان جيرمان فقط 8 لاعبين.

وسبق أن تعرض منزل دي ماريا لعملية سطو خلال تواجده في انجلترا للعب في نادي مانشستر يونايتد.