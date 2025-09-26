أسطورة برشلونة يعلن اعتزاله كرة القدم

شفق نيوز- متابعة

أعلن الإسباني سيرجيو بوسكيتس، أسطورة خط الوسط وأحد أبرز رموز الجيل التاريخي لبرشلونة، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي مع نهاية الموسم الحالي من الدوري الأمريكي (MLS)، حيث يدافع عن ألوان إنتر ميامي إلى جانب زميله وصديقه ليونيل ميسي.

بوسكيتس البالغ من العمر 37 عامًا، كشف عن قراره في فيديو مؤثر عبر حساباته على شبكات التواصل، قال فيه: "هذه ستكون أشهر مسيرتي الأخيرة في الملاعب. أعتزل سعيدًا، فخورًا، ممتنًا، ومليئًا باللحظات التي حلمت بها دائمًا".

وأضاف: "أشعر أن الوقت قد حان لأقول وداعًا. لقد كانت مسيرة قاربت 20 عامًا من كرة القدم التي منحتني ذكريات استثنائية"، متوجهًا بـ"الشكر لنادي برشلونة الذي وصفه بنادي العمر وصانع أحلام طفولته".

و اللاعب المتوج بكأس العالم 2010 مع المنتخب الإسباني، بدأ مسيرته مع الفريق الأول لبرشلونة في عام 2008 تحت قيادة بيب غوارديولا، ليصبح منذ ذلك الحين أحد أهم محاور اللعب في الفريق الذي هيمن على كرة القدم العالمية بقيادة ميسي وتشافي وإنييستا.

بوسكيتس ينهي مسيرته بعد سجل حافل بالألقاب بقميص برشلونة، من بينها 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا، 9 بطولات دوري إسباني، 7 كؤوس ملك، 7 سوبر إسباني، 3 كأس عالم للأندية و3 سوبر أوروبي، ليضع اسمه ضمن أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ اللعبة.

ومع ختام مسيرته بقميص إنتر ميامي إلى جانب ميسي، جوردي ألبا ولويس سواريز، يودع بوسكيتس الملاعب تاركًا إرثًا سيظل حاضرًا في تاريخ برشلونة والكرة العالمية.