أسطورة الجمباز منزعجة من الاهتمام الزائد بها في باريس

شفق نيوز/ كشفت بطلة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز عن انزعاجها من الأوقات التي تقضيها داخل القرية الأولمبية في باريس، وذلك بسبب الاهتمام الكبير الذي تلقاه من بقية الرياضيين.

وأشارت بايلز إلى أن الاهتمام الزائد بها، ورغبة الآخرين في التقاط الصور معها، تسببت لها في حالة من القلق النفسي المتزايد. وذكرت أنها تفاجأت خلال ذهابها إلى الكافيتيريا لتناول الغداء في اليوم الأول للأولمبياد بعدد كبير من الرياضيين من دول مختلفة يتدافعون لالتقاط الصور معها، مما أدى إلى شعورها بالتوتر والانزعاج.

وأضافت بايلز أنها الآن تتجنب الخروج من غرفتها في القرية الأولمبية، حيث تقوم بتكديس الطعام في بداية اليوم وتبقى في غرفتها لتفادي المزيد من الضغوط.

يذكر أن بايلز كانت قد أعربت في وقت سابق عن معاناتها من حالة نفسية شديدة بسبب ضغوطات منافسات الجمباز، وهو ما دفعها للانسحاب من عدة مسابقات في أولمبياد طوكيو 2020.