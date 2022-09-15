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أسطورة التنس روجر فيدرر يعلن الاعتزال

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-15T15:04:07+0000
أسطورة التنس روجر فيدرر يعلن الاعتزال

شفق نيوز/ أعلن لاعب التنس السويسري روجر فيدرر اعتزاله التنس، اليوم الخميس، عن عمر 41 عامًا.

وأوضح ”فيدرر“ أن الاعتزال سيكون عقب بطولة كأس لافر، الأسبوع المقبل، في العاصمة البريطانية لندن.

وعانى الأسطورة السويسرية من سنوات قليلة صعبة، بعد أن غاب عن الملاعب منذ بطولة ويمبلدون، العام 2021 بعد خضوعه لجراحة ثلاثية في الركبة خلال فترة إجازته.

وكان طريق ”فيدرر“ صعبًا للعودة بسبب اللياقة البدنية، قبل أن يقرر الاعتزال رسميًا.

وقال ”فيدرر“ البالغ من العمر 41 عامًا في بيانه لجمهوره: ”لعائلتي في التنس وخارجها، من بين كل الهدايا التي قدمها لي التنس على مر السنين، كان الأشخاص الذين قابلتهم على طول الطريق، أصدقائي، ومنافسي، ومعظم المشجعين الذين يمنحون الرياضة الحياة، واليوم أريد مشاركة بعض الأخبار معكم جميعًا“.

وأضاف: ”كما يعلم الكثير منكم، فقد قدَّمت لي السنوات الثلاث الماضية تحديات على شكل إصابات وجراحات، لقد عملت بجد للعودة إلى المستوى التنافسي الكامل، لكنني أعرف أيضًا قدرات جسدي وحدودها، والرسالة كانت واضحة في الآونة الأخيرة“.

وتابع فيدرر: ”عمري 41 عامًا، ولعبت أكثر من 1500 مباراة على مدار 24 عامًا، وعاملني التنس بسخاء أكثر مما كنت أحلم به، والآن يجب أن أدرك الوقت المناسب لإنهاء مسيرتي التنافسية.“

وسيطر ”فيدرر“، إلى جانب منافسيه الأسطوريين رافائيل نادال، ونوفاك ديوكوفيتش، على تنس الرجال لنحو 20 عامًا، وسيؤدي اعتزاله إلى إسدال الستارة على حقبة ذهبية للرياضة.

وبحسب صحيفة ”ميرور“، فقد فاز الثلاثة بـ63 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، بواقع 20 لقبًا لفيدرر، و21 لقبًا لديوكوفيتش، و22 لقبًا لنادال.

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