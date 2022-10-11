"سر نجاة الفريق".. ادارة الديوانية تسمّي المحافظ رئيسا فخريا للنادي

شفق نيوز/ اعلن رئيس الهيئة الادارية لنادي الديوانية المؤقتة حيدر جابر يوم الثلاثاء، أن النادي قرر تسمية محافظ الديوانية رئيساً فخرياً للنادي .

وقال جابر لوكالة شفق نيوز إن المحافظ كان السبب الأول بمشاركة فريقنا الكروي في الدوري الممتاز، وتوفيره الدعم المادي كان سر نجاة نادي الديوانية.

واضاف ان موقف المحافظ كان مشرفاً تجاه المدينة بشكل عام ونادي الديوانية بشكل خاص.

ودعا جابر الجميع لدعم ومساندة نادي الديوانية لانه يمثل المحافظة كونه النادي الام والمتنفس الوحيد لشبابنا.

وأشار إلى أن "الإدارة وفرت كل سبل النجاح للفريق والقادم سيكون افضل بقيادة الكابتن سامر سعيد ان شاء الله ودعم جماهيرنا الرائعة".

وكان الديوانية خسر في مباراته الاولى امام مضيفه فريق نادي الحدود في الدوري الممتاز 1-0.