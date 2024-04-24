"سري للغاية"..  صحيفة تفجر مفاجأة مدوية حول بيريز وحكام الكلاسيكو

شفق نيوز/ أثارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الجدل بإلقاء الضوء على لقطة لم يشاهدها أحد خلال مباراة ريال مدريد وبرشلونة الماضية، والتي ما زال صداها والجدل الدائر حولها يثير الأحاديث.

وشهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة جدلًا تحكيميًّا كبيرًا، والتي انتهت بفوز النادي الملكي (3-2)، ليقترب أكثر من تحقيق لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وقام الحكم بإلغاء هدف سجله لامين يامال بداعي أن الكرة لم تعبر بكامل محيطها خط مرمى ريال مدريد، وهو ما اعترضت عليه إدارة البلوغرانا وطالبت بالحصول على التقارير الخاصة باللقاء للمطالبة بإعادة المباراة.

وقالت الصحيفة في تقرير حمل عنوان "سري للغاية"، اليوم الأربعاء: "ما لفت انتباه لاعبي برشلونة والجهاز الفني والمساعدين خلال الكلاسيكو هو وجود فلورنتينو بيريز في نفق ملعب مدريد قبل بدء المباراة مباشرة، حيث أراد تشجيع لاعبيه في مباراة قد تحدد لقب الدوري، وهو ما تحقق بالفعل بفوزهم بنتيجة 3-2".

🔒 𝐓𝐎𝐏 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐌𝐃: Florentino Pérez estuvo con los árbitros del Clásico en el túnel📌 Antes del Madrid-Barça, el presidente blanco bajó a saludar a sus jugadores y al equipo arbitral📌 La presencia del presidente blanco poco antes de empezar el partido provocó la… pic.twitter.com/9Nu4psnNWw — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 24, 2024

وأضافت الصحيفة: "لكن لم يكتفِ بيريز بتحية لاعبيه وأنشيلوتي، بل رافقه كارلوس ميخيا دافيلا، حكم الدرجة الأولى بين عامي 1995 و 2009 والذي يعد مستشارًا تحكيميًّا لريال مدريد منذ عام 2009 بعد اعتزاله، كما قام بتحية سيزار سوتو غرادو، حكم الكلاسيكو، ومساعديه".

وأشارت: "لم يتعد اللقاء القصير بين فلورنتينو وسوتو غرادو مجرد تحية، لكنه جاء بعد يومين فقط من بث فيديو جديد على قناة ريال مدريد التلفزيونية يهاجم الحكم، الذي التزم الصمت يوم الأحد على الرغم من تداول تصريح له في يناير بأنهم يبثون الكراهية بهذه الفيديوهات، ومع ذلك، لم يجرؤ على الإشارة إلى ريال مدريد، قائلاً: (إنها قناة تلفزيونية تفعل ذلك، ولن نتحدث عن أي نادٍ)".

⤵️ Hay más detalles: no bajó solo y saludó también a César Soto Grado y a sus asistenteshttps://t.co/oCBibr6cgY — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 24, 2024

وشددت الصحيفة: "يسود الغضب الشديد داخل صفوف برشلونة تجاه التحكيم، ويعتقد النادي أنه كلما زاد هجوم ريال مدريد على الحكام، زاد تهاونهم مع الفريق الملكي وتشددهم مع البلوغرانا، لذلك، كان من المثير للدهشة أن يتواجد رئيس ريال مدريد في نفق غرف تغيير الملابس قبل الكلاسيكو الحاسم في الدوري مباشرة، في ظل حملة الضغط القصوى التي تمارسها قناة ريال مدريد التلفزيونية على الحكام، وهو تصرف لم يقم به لابورتا أو رؤساء برشلونة السابقون قط".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 70 نقطة.