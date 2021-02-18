سرمد عبد الإله ينسحب من سباق رئاسة اللجنة الاولمبية

شفق نيوز/ أعلن "سرمد عبد الاله"، يوم الخميس، انسحابه من سباق رئاسة الاولمبية الوطنية العراقية.

وقال عبد الاله لوكالة شفق نيوز، "قررت الانسحاب من سباق رئاسة اللجنة الاولمبية وساكتفي بمشاهدة الحرب الاعلامية بين رجالات حمودي والمستشار" على حد وصفه.

واضاف عبد الاله "انني سعيد جداً بسماع الانباء التي تتحدث عن ترشيح مستشار رئيس الوزراء اياد بنيان لانتخابات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية"، مبيناً "انني اليوم أشعر بالفخر لانني لم أكن مخطئاً بالوقوف طوال السنين الماضية امام دعاة الاصلاح الرياضي الزائف من سلب حقي في رئاسة اتحاد السباحة، ومن بعدها رئاسة اللجنة الاولمبية العراقية، ومن بعدها عزلي عن الوظيفة، إذ لم يكن يهدف الا للسيطرة على الاولمبية لمصالح شخصية لا غير".

وختم قائلاً "اشكر كل من ساندني ووقف معي الى اللحظات الاخيرة، وامنح العذر لكل من دعمني بالخفاء دون الاعلان عن ذلك".

وأسفرت انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية، في (14 من شهر تشرين الثاني)، عن فوز سرمد عبد الاله بمنصب الرئيس، بعد أن تمكن من التغلب على منافسه في الانتخابات الرئيس السابق للجنة رعد حمودي، حيث تفوق عبدالاله بـ19 صوتا فيما حصل حمودي على 16 صوتاً.

وجرت الانتخابات في أحد فنادق العاصمة بغداد، وبحضور الهيئة العامة للجنة الاولمبية، حيث تخلل وقائع الانتخابات اتهامات واستبعاد لعدد من المرشحين.

في وقت استهجن الرئيس السابق للجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي، مباشرة سرمد عبد الاله بمهامه بعد فوزه في الانتخابات التي لم تحظ باعتراف الاولمبية الدولية، وأثارت جدلاً واسعاً.