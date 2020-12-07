سرمد عبد الاله يتهم رعد حمودي بـ"المماطلة" في إجراء انتخابات الاولمبية

شفق نيوز/ اتهم سرمد عبد الاله عضو الهيئة العامة للجنة الاولمبية العراقية، يوم الاثنين، رعد حمودي رئيس الاولمبية السابق بـ"المماطلة" في تحديد وقت لاجراء الانتخابات بسرعة.

وقال سرمد لوكالة شفق نيوز؛ ان الهدف من المماطلة والتأخير هو لإبعاد رعد حمودي عدد من رؤساء الاتحادات الذين يمنحون الأصوات لسرمد عبد الاله في الانتخابات المقبلة وحسم اصوات جديدة له.

ودعا سرمد إلى عدم وضع الحجج لتأخير الانتخابات واجراؤها باقرب وقت والتعكس على الاولمبية الدولية.

ولفت إلى أنه لا يوجد قرار يمنعه من الترشح للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى ان كل ما يثار مجرد كلام الهدف من ورائه احباط من يؤيد سرمد في الانتخابات المقبلة.