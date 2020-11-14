سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

سرمد عبد الاله رئيساً جديداً للجنة الاولمبية العراقية

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-14T14:36:57+0000
سرمد عبد الاله رئيساً جديداً للجنة الاولمبية العراقية

شفق نيوز/ أسفرت انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية، يوم السبت، عن فوز سرمد عبد الاله بمنصب الرئيس.

وتمكن عبد الاله من التغلب على منافسه في الانتخابات الرئيس السابق للجنة رعد حمودي، حيث تفوق عبدالاله بـ19 صوتا فيما حصل حمودي على 16.

كما افرزت الانتخابات فوز اياد نجف بمنصب النائب الاول، و سلام عواد لمنصب النائب الثاني و صباح حسن لمنصب النائب الثالث.

وجرت الانتخابات عصر اليوم في أحد فنادق العاصمة بغداد، وبحضور الهيئة العامة للجنة الاولمبية، حيث تخلل وقائع الانتخابات اتهامات واستبعاد لعدد من المرشحين.

كما منعت اللجنة المشرفة على الانتخابات، جميع وسائل الإعلام من تغطية وقائع الانتخابات، فيما هدد مراسلو القنوات الفضائية بالانسحاب من موقع الانتخابات.

related

الحكـم 10 سنوات على أمين سر نادٍ رياضي عراقي لاستيلائه على اموال

Date: 2019-12-11 08:52:43
الحكـم 10 سنوات على أمين سر نادٍ رياضي عراقي لاستيلائه على اموال

سوسييداد يصعق ريال مدريد ويخرجه من كأس ملك اسبانيا

Date: 2020-02-06 21:55:08
سوسييداد يصعق ريال مدريد ويخرجه من كأس ملك اسبانيا

كاتانيتش: سعيد بالتعادل أمام اليمن وهذا ما قلته قبل المباراة

Date: 2019-12-02 18:57:09
كاتانيتش: سعيد بالتعادل أمام اليمن وهذا ما قلته قبل المباراة

اصابة اللاعب الدولي العراقي السابق احمد راضي بكورونا

Date: 2020-06-13 12:37:36
اصابة اللاعب الدولي العراقي السابق احمد راضي بكورونا

ليفربول يتوج بدوري ابطال اوروبا

Date: 2019-06-01 23:57:36
ليفربول يتوج بدوري ابطال اوروبا

مهاجم عراقي يتلقى عرضاً أوزبكياً بقيمة 400 ألف دولار

Date: 2019-10-17 15:04:21
مهاجم عراقي يتلقى عرضاً أوزبكياً بقيمة 400 ألف دولار

بايرن ميونخ إلى نهائي الأبطال بثلاثية بمرمى ليون

Date: 2020-08-19 20:50:17
بايرن ميونخ إلى نهائي الأبطال بثلاثية بمرمى ليون

ادارة الجوية تعقد اجتماعاً حاسماً مع اوديشو.. مصدر يكشف "مبلغ" الخلاف

Date: 2019-07-26 14:34:22
ادارة الجوية تعقد اجتماعاً حاسماً مع اوديشو.. مصدر يكشف "مبلغ" الخلاف