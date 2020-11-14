سرمد عبد الاله رئيساً جديداً للجنة الاولمبية العراقية

شفق نيوز/ أسفرت انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية، يوم السبت، عن فوز سرمد عبد الاله بمنصب الرئيس.

وتمكن عبد الاله من التغلب على منافسه في الانتخابات الرئيس السابق للجنة رعد حمودي، حيث تفوق عبدالاله بـ19 صوتا فيما حصل حمودي على 16.

كما افرزت الانتخابات فوز اياد نجف بمنصب النائب الاول، و سلام عواد لمنصب النائب الثاني و صباح حسن لمنصب النائب الثالث.

وجرت الانتخابات عصر اليوم في أحد فنادق العاصمة بغداد، وبحضور الهيئة العامة للجنة الاولمبية، حيث تخلل وقائع الانتخابات اتهامات واستبعاد لعدد من المرشحين.

كما منعت اللجنة المشرفة على الانتخابات، جميع وسائل الإعلام من تغطية وقائع الانتخابات، فيما هدد مراسلو القنوات الفضائية بالانسحاب من موقع الانتخابات.