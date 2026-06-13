"سرقة" تربك استعدادات منتخب إنجلترا قبل مباراتهم بكأس العالم

شفق نيوز- متابعة

شهدت استعدادات المنتخب الإنجليزي لبطولة كأس العالم 2026، تطورًا غير متوقع، بعدما تعرضت بعثة الفريق لحادثة سرقة استهدفت جزءاً من المعدات الرياضية الخاصة باللاعبين والجهاز الفني، وذلك قبل أيام من بدء مشوار المنتخب في دور المجموعات.

وشملت المسروقات عدداً من الأحذية الرياضية الخاصة ببعض اللاعبين، إلى جانب كرات البطولة الرسمية ومجموعة من الأدوات التدريبية التي يعتمد عليها الجهاز الفني خلال التحضيرات اليومية.

وأثارت الواقعة حالة من القلق داخل معسكر المنتخب، في ظل الجهود المكثفة لتعويض المعدات المفقودة وتأمين البدائل اللازمة قبل انطلاق المنافسات.

ووقعت الحادثة أثناء نقل شحنة المعدات من مقر سابق للبعثة في ولاية فلوريدا إلى مركز الإقامة والتدريبات في ولاية ميزوري، حيث من المقرر أن يواصل المنتخب معسكره هناك خلال الأسابيع الأولى من البطولة.