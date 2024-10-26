سرقا لافتة عامة.. الإيقاف لحكمين في أبطال أوروبا قُبضَ عليهما "مخمورين"

شفق نيوز/ أعلنت بولندا عن إيقاف حكمين تم تخصيصهما لمباراة في دوري أبطال أوروبا الحالية، حتى حزيران/يونيو 2025 بعد القبض عليهما مخمورين في وقت سابق وهما يسرقان لافتة عامة.

وكان الحكمان البولنديان بارتوش فرانكوفسكي وتوماش موسيال المخصصان للإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد لمباراة رينجرز الأسكتلندي ودينامو كييف الأوكراني في الدور الثالث المؤهل لدور المجموعات.

ولكن الثنائي شوهدا عبر كاميرات المراقبة وهما يسرقان لافتة "قف" من الشارع وتقبض عليهما الشرطة آنذاك مطلع أغسطس الماضي وتكتشف نسبة من الكحول في دمهما ليستبدلا بمواطنيهما توماش كياتكوفسكي وبافيل مالاتش.

وأعلن يوم السبت إيقاف موسيال وفرانكوفسكي عن التحكيم حتى حزيران/يونيو 2025 وهما اللذان استلما الشارة الدولية في عام 2014.